Описание

Фоторамка для новорожденного ребенка, белая с голубым паспарту. Место для 3 фотографий 10х15 см: по центру устанавливается фотография ребенка, по бокам можно поставить тоже фотографии или отпечатки его ладони и пяточки (в комплекте чернильная бумага для создания отпечатка). Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита и крепится на поворотных зажимах; стекло минеральное, толщиной 1.5 мм. На заднике располагаются 2 металлических проушины для подвешивания на стене. Ножка не предусмотрена.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.