Мультирамка Fotografia на 3 фото 10х15, белая
Код товара : УТ-00021566
Артикул : FFC - 1012
990 ₽
Гарантия 2 недели
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Мультирамка Fotografia позволяет разместить 3 фотографии 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Дизайн хорошо подходит для семейных снимков.
Данная рамка предназначена для размещения на столе или полке, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрена широкая ножка-подставка. Рамку также можно подвесить на стене на металлическом кольце.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.