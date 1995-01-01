Мультирамка Fotografia с надписью Family позволяет разместить 2 фотографии формата 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Романтический дизайн, рамка хорошо подходит для свадебных фотографий, а также в качестве подарка всем, кого вы любите.

Данная рамка предназначена для размещения на столе или полке, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрена широкая ножка-подставка.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.