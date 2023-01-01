Мультирамка Fotografia Family 2 фото 10х15 см
Код товара : УТ-00035041
Артикул : FFC - 1045
560 ₽
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Характеристики
Описание
Мультирамка Fotografia с надписью Family позволяет разместить 2 фотографии формата 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Романтический дизайн, рамка хорошо подходит для свадебных фотографий, а также в качестве подарка всем, кого вы любите.
Данная рамка предназначена для размещения на столе или полке, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрена широкая ножка-подставка.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.
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