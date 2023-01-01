Мультирамка Fotografia на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
Код товара : УТ-00021954
Артикул : FFC - 1017
520 ₽
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Гарантия 2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
2 фото
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 2 фотографии 10х15 см, с потёртостями под старину. На обратной стороне предусмотрена ножка-подставка, для размещения рамки на горизонтальной поверхности. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - надежное стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу с отсутствием просветов и перекосов. Также предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.
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