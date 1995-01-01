Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 2 фотографии 10х15 см, с потёртостями под старину. На обратной стороне предусмотрена ножка-подставка, для размещения рамки на горизонтальной поверхности. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Стекло органическое (ПВХ) – безопасное, небьющееся. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу с отсутствием просветов и перекосов. Также предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.

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