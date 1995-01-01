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Мультирамка Fotografia на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый

  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
  • на 2 фото 10х15см (FFC-1017) серый
Код товара:УТ-00021954
Артикул:FFC - 1017

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 2 фотографии 10х15 см, с потёртостями под старину. На обратной стороне предусмотрена ножка-подставка, для размещения рамки на горизонтальной поверхности. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Стекло органическое (ПВХ) – безопасное, небьющееся. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу с отсутствием просветов и перекосов. Также предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.