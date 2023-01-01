Мультирамка Fotografia на 13 фото (1х 9х9 + 12х 5х5 см) желтая, детская
Код товара : УТ-00031093
Артикул : FFC - 2040
700 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Жёлтый
Размер фотографии
5х5 см
Размер фотографии
9х9 см
Мультирама
Количество фотографий
13 фото
Описание
Разноцветная детская мультирамка Fotografia для 13 фотографий формата 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик).
Рамка предназначена для размещения снимков первого года жизни ребенка. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрено крепление под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.