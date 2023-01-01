Мультирамка Fotografia на 11 фото (FFC-1026) черный
Код товара : УТ-00021963
Артикул : FFC - 1026
1 420 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Чёрный
Размер фотографии
13х18 см
Размер фотографии
7х7 см
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
11 фото
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 11 фотографий, 4 фотографии 10 х 15 см, 3 фотографии 13 х 18 см, 4 фотографии 7 х 7 см. Материал: пластик (PVC), обладает более прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - прозрачный пластиковый лист. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу с отсутствием просветов и перекосов. Также предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.