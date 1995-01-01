Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 11 фотографий, 4 фотографии 10 х 15 см, 3 фотографии 13 х 18 см, 4 фотографии 7 х 7 см. Материал: пластик (PVC), обладает более прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - прозрачный пластиковый лист. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу с отсутствием просветов и перекосов. Также предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.