Мультирамка Fotografia на 11 фото (8х 10х15 + 2х 13х18 + 20х25 см), белая
Код товара : УТ-00021177
Артикул : FFC - 1002
2 490 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
13х18 см
Размер фотографии
20х25 см
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
11 фото
Описание
Мультирамка Fotografia позволяет разместить 11 фотографий: в центре одна большая формата 20х25 см, вокруг нее восемь фото формата 10х15 см и еще два формата 13х18 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета.
Дизайн универсальный, рамка подходит для любых снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены два крепления под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.