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Мультирамка Fotografia на 10 фото (FFC-1016) белая

  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
  • на 10 фото (FFC-1016) белая
Код товара:УТ-00021953
Артикул:FFC - 1016

Товар не найден

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Описание
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Описание

Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 10 фотографий с надписью "Family": 6 фотографий 10х15 см, 4 фотографии 13 х 18 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - прозрачный пластиковый лист. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.