Фотоальбом Fotografia магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Фламинго», FA-EBBSA30-822
Код товара : УТ-00021798
Артикул : FA-EBBSA30 - 822
3 300 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом с 30 «магнитными» листами размера 23 х 28 см для фотографий разных форматов: 9х12, 10х15, 13х18 и даже 15х23 см. Дизайн хорошо подходит для фотографий первых дней жизни ребенка, его первых шагов, первого дня рождения и так далее. В оконце на лицевой стороне обложки можно поставить личную фотографию или рисунок. Магнитная пленка работает очень просто: поднимите ее, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии разных форматов, а также менять их расположение при необходимости. Твердая обложка альбома обтянута тканью, страницы закреплены методом книжного переплета.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.