Фотоальбом Fotografia магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Цветы», FA-EBBSA30-820
Код товара : УТ-00021796
Артикул : FA-EBBSA30 - 820
3 300 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом с 30 «магнитными» листами размера 29х32 см для фотографий разных форматов. Универсальный дизайн с красивыми цветами, хорошо подходит для семейных фото. В оконце на лицевой стороне обложки можно поставить вашу личную фотографию. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии, а также менять их расположение при необходимости. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Твердая обложка альбома обтянута тканью, страницы cкреплены книжным переплетом.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.