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Фотоальбом Fotografia магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)

  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Романтика» (FA-EBBSA30 - 917)
Код товара:УТ-00091346
Артикул:FA-EBBSA30 - 917

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с 30 «магнитными» листами размера 29х32 см для фотографий разных форматов. Дизайн в романтической тематике хорошо подходит для свадебных фото, снимков из медового месяца и так далее. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии, а также менять их расположение при необходимости: просто поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Твердая обложка альбома выполнена из ламинированного картона, страницы крепятся книжным переплетом.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.