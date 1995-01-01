Альбом с 30 «магнитными» листами размера 29х32 см для фотографий разных форматов. Классический, нейтральный дизайн. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии, а также менять их расположение при необходимости. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Твердая обложка альбома выполнена из искусственной кожи, страницы крепятся книжным переплетом.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.
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