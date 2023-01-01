Фотоальбом Fotografia магнитный, 29х32 см, 30 листов, свадебный, FA-EBBSA30-714
Код товара : УТ-00021783
Артикул : FA-EBBSA30 - 714
3 780 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Магнитные листы
Материал обложки / страниц
Искусственная кожа
Размер фотографии
7.5х10 см
Тип фотоальбома
Магнитный
Тематика
Классика
Количество фотографий
36 фото
Описание
Альбом с 30 «магнитными» листами размера 29х32 см для фотографий разных форматов. Дизайн подходит для свадебных фото, снимков из медового месяца и так далее. В оконце на лицевой стороне обложки можно поставить вашу личную фотографию. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии, а также менять их расположение при необходимости. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Твердая обложка альбома выполнена из искусственной кожи с тиснением, страницы крепятся книжным переплетом.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.