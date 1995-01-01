Альбом с 30 «магнитными» листами размера 29х32 см для фотографий разных форматов. Дизайн подходит для свадебных фото, снимков из медового месяца и так далее. В оконце на лицевой стороне обложки можно поставить вашу личную фотографию. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии, а также менять их расположение при необходимости. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Твердая обложка альбома выполнена из искусственной кожи, страницы крепятся книжным переплетом.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.