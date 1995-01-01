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Фотоальбом Fotografia магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый

  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
  • магнитный 29х32 см, 30 листов, «Классика», бордовый
Код товара:УТ-00033294
Артикул:FA-EBBSA30 - 845

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с 30 «магнитными» листами размера 29х32 см для фотографий разных форматов. Классический, универсальный дизайн. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии, а также менять их расположение при необходимости. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Твердая обложка альбома выполнена из искусственной кожи, страницы cкреплены книжным переплетом.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.