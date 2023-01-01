Фотоальбом Fotografia магнитный 23х28 см, 10 листов, «Цветы», FA-SA10-309
Код товара : УТ-00021689
Артикул : FA-SA10 - 309
650 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом с «магнитными» листами размера 23 х 28 см для фотографий разных форматов: 9х12, 10х15, 13х18 и даже 15х23 см. Универсальный дизайн с красивыми цветами, хорошо подходит для семейных фото. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии разных форматов, а также менять их расположение при необходимости. Обложка альбома твердая, из плотного ламинированного картона, страницы закреплены с помощью спирали.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.