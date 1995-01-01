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Фотоальбом Fotografia магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204

  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский (FA-SA10-204)
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский (FA-SA10-204)
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский (FA-SA10-204)
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский (FA-SA10-204)
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский (FA-SA10-204)
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский (FA-SA10-204)
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-204
  • магнитный 23х28 см, 10 листов, детский (FA-SA10-204)
Код товара:УТ-00021685
Артикул:FA-SA10 - 204

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с «магнитными» листами 23 х 28 см для фотографий разных форматов: 9х12, 10х15, 13х18 и даже 15х23 см. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии разных форматов, но часто менять их расположение не рекомендуется: после третьего-четвертого раза пленка может перестать приклеиваться.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.