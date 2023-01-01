Фотоальбом Fotografia магнитный 23х28 см, 10 листов, детский, FA-SA10-203
Код товара : УТ-00021684
Артикул : FA-SA10 - 203
650 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Магнитные листы
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
Магнитный
Тематика
Детский
Количество фотографий
36 фото
Описание
Альбом с «магнитными» листами 23 х 28 см для фотографий разных форматов: 9х12, 10х15, 13х18 и даже 15х23 см. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии разных форматов, но часто менять их расположение не рекомендуется: после третьего-четвертого раза пленка может перестать приклеиваться.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.