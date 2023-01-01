Мультирамка холдер Fotografia на 3 фото "Family" (FFHL - 885)
Код товара : УТ-00048771
Артикул : FFHL - 885
850 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Мультирамка в эко-стиле для 3 фотографий. Фотографии формата 10х10, 9х13 или 10х15 см крепятся к атласной ленте с помощью магнитов. Сверху и снизу располагаются кругляши из древесного волокна (МДФ): в верхнем вырезано слово Family, в нижнем – сердечко. Вся конструкция крепится на крючок или гвоздик с помощью веревки. Размеры рамки: 71 х 15 см. Дизайн хорошо подходит для семейных фотографий.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.