Мультирамка с подсветкой Fotografia на 2 фото 10x15 см., "You + me" (FFL-844)
Код товара : УТ-00034673
Артикул : FFL - 844
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Встроенная подсветка
С подсветкой
Материал багета
МДФ
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Фоторамка со светодиодной подсветкой украсит любой интерьер, в особенности в вечерние и ночные часы. При включении подсветки надпись "You + me" загорается приятным теплым светом, что сразу делает обстановку более уютной. Рамка подходит для 2 фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Внешний размер рамки: 43х19 см. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.
Дизайн фоторамки хорошо подходит для романтических и семейных фотографий. Питание подсветки осуществляется за счет трех батареек типа АА, поэтому вам не потребуются никакие провода, а благодаря экономичным светодиодам батарейки нужно менять нечасто. Включение подсветки осуществляется с помощью переключателя на тыльной части рамки. Сзади предусмотрено крепление для подвешивания на стену.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.