Фоторамка со светодиодной подсветкой украсит любой интерьер, в особенности в вечерние и ночные часы. При включении подсветки надпись "You + me" загорается приятным теплым светом, что сразу делает обстановку более уютной. Рамка подходит для 2 фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Внешний размер рамки: 43х19 см. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.

Дизайн фоторамки хорошо подходит для романтических и семейных фотографий. Питание подсветки осуществляется за счет трех батареек типа АА, поэтому вам не потребуются никакие провода, а благодаря экономичным светодиодам батарейки нужно менять нечасто. Включение подсветки осуществляется с помощью переключателя на тыльной части рамки. Сзади предусмотрено крепление для подвешивания на стену.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.