Фоторамка с подсветкой Fotografia на 3 фото 10x10 см, "Love never falls" (FFL-812)
Код товара : УТ-00034649
Артикул : FFL - 812
1 590 ₽
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Характеристики
Размер
Встроенная подсветка
С подсветкой
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
10х10 см
Мультирама
Количество фотографий
3 фото
Описание
Фоторамка со светодиодной подсветкой украсит любой интерьер, в особенности в вечерние и ночные часы. При включении подсветки надпись "Love never falls" загорается приятным теплым светом, что сразу делает обстановку более уютной. Рамка подходит для 3 фотографий формата 10х10 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Внешний размер рамки: 44.5х21 см. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.
Дизайн фоторамки хорошо подходит для романтических и семейных фотографий. Питание подсветки осуществляется за счет трех батареек типа АА, поэтому вам не потребуются никакие провода, а благодаря экономичным светодиодам батарейки нужно менять нечасто. Включение подсветки осуществляется с помощью переключателя на тыльной части рамки. Сзади предусмотрено крепление для подвешивания на стену.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.