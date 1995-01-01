Фоторамка для новорожденных со светодиодной подсветкой украсит любой интерьер, в особенности в вечерние и ночные часы. При включении подсветки в надписи "Congratulations! It's a Boy!" слово "Boy!" загорается приятным теплым светом, что сразу делает обстановку более уютной. Рамка подходит для фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку. Внешний размер рамки: 25х19 см. Прочное стекло толщиной 1.5 мм, задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.

Дизайн фоторамки хорошо подходит для первых фотографий вашего малыша. Питание подсветки осуществляется за счет двух батареек типа ААА, поэтому вам не потребуются никакие провода, а благодаря экономичным светодиодам батарейки нужно менять нечасто. Включение подсветки осуществляется с помощью переключателя на тыльной части рамки.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: на рождение ребенка, выписку из роддома, крещение, первый День рождения.