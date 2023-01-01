Фоторамка Fotografia "Family is everything" 10x15 см (FFL - 873)
Код товара : УТ-00048791
Артикул : FFL - 873
1 280 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Деревянная рамка для фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Рамка украшена вырезанным текстом "Family is everything" ("Семья – это всё"). Стекло прочное, толщиной 1.5 мм. Внешний размер рамки: 23х18 см. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.
Дизайн фоторамки хорошо подходит семейных фотографий. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.