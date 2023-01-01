Фоторамка Fotografia на 2 фото 10x15 см "Smile" (FFL - 872)
Код товара : УТ-00048776
Артикул : FFL - 872
1 420 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Чёрный
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
2 фото
Описание
Фоторамка Fotografia "Start every day with a smile" ("Начинай каждый день с улыбки") украсит любой интерьер. Рамка подходит для 2 фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Внешний размер рамки: 34х24 см. Стекло прочное, толщиной 1.5 мм. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.
Дизайн фоторамки хорошо подходит для романтических и семейных фотографий. Сзади предусмотрено подвесное крепление для размещения на стене.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.