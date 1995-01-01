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Фоторамка Fotografia "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)

  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
  • "Звездочки", 10x15 см (FFL - 870)
Код товара:УТ-00048793
Артикул:FFL - 870

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографии формата 10х15 см. Фотография крепится в золотистый пружинный зажим, стекло у этой модели отсутствует. Украшением рамки является пять объемных звездочек на металлических проволоках, покрытых серебристыми блестками. Сама рамка выполнена из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала.

Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Рамка ставится на стол или полку, благодаря широкому основанию ей не нужна ножка. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок.

Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.