Фоторамка Fotografia "Сердца" 10x15 см (FFL - 869)
Код товара : УТ-00048792
Артикул : FFL - 869
1 130 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка для фотографии формата 10х15 см. Фотография крепится в золотистый пружинный зажим, стекло у этой модели отсутствует. Украшением рамки является пять объемных сердец на металлических проволоках, покрытых золотистыми блестками. Сама рамка выполнена из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала.
Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Рамка ставится на стол или полку, благодаря широкому основанию ей не нужна ножка. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок.
Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.