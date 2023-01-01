Фоторамка Fotografia 15x21 см, "You are my sunshine" (FFL - 864)
Код товара : УТ-00048775
Артикул : FFL - 864
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Чёрный
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Фоторамка Fotografia "You are my sunshine" ("Ты мое солнышко") украсит любой интерьер. Рамка подходит для фотографий формата 15х21 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Внешний размер рамки: 28х21 см. Стекло прочное, толщиной 1.5 мм. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.
Дизайн фоторамки хорошо подходит для романтических и семейных фотографий. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.