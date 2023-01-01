Фоторамка Fotografia 10x15 см "Замок" (FFL - 860)
Код товара : УТ-00048781
Артикул : FFL - 860
700 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Фоторамка Fotografia "Замок" украсит любой интерьер. Рамка подходит для 1 фотографии формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Внешний размер рамки: 22х15 см. Стекло прочное, толщиной 1.5 мм. Рамка упакована в крафт-коробку.
Дизайн фоторамки хорошо подходит для семейных фотографий. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.