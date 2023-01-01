Описание

Рамка для фотографии формата 10х15 см. Фотография крепится на фетровую подложку с помощью металлической клипсы, стекло у этой модели отсутствует. Украшением рамки является объемное пушистое сердце с бантиком на металлической проволоке. Рамка выполнена из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала.

Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.