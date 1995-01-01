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Фоторамка Fotografia "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)

  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
  • "Цветы", 10x15 см, серая (FFL-826)
Код товара:УТ-00034660
Артикул:FFL - 826

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Простая и элегантная рамка для фотографий формата 10х15 см. Багет с цветочным узором и эффектом старения выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Стекло прочное, толщиной 1.5 мм. Внешний размер рамки: 22х17 см. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.

Дизайн фоторамки хорошо подходит для романтических и семейных фотографий. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.