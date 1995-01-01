Фоторамка Fotografia "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
Код товара:УТ-00034659
Артикул:FFL - 825
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаМДФ
Цвет багетаБелый
Количество фотографий1 фото
Описание
Простая и элегантная фоторамка для свадебной фотографии формата 10х15 см. Выполнена в виде рельефной деревянной плиты, фотография прижимается золотистой прищепкой, стекло у этой модели отсутствует. Рамка выполнена из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.