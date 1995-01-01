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Фоторамка Fotografia "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)

  • "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
  • "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
  • "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
  • "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
  • "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
  • "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
  • "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
  • "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
  • "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
  • "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
  • "Wedding day" 10x15 см, белая (FFL-825)
Код товара:УТ-00034659
Артикул:FFL - 825

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Простая и элегантная фоторамка для свадебной фотографии формата 10х15 см. Выполнена в виде рельефной деревянной плиты, фотография прижимается золотистой прищепкой, стекло у этой модели отсутствует. Рамка выполнена из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.