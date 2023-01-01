Описание

Простая и элегантная фоторамка для свадебной фотографии формата 10х15 см. Выполнена в виде рельефной деревянной плиты, фотография прижимается золотистой прищепкой, стекло у этой модели отсутствует. Рамка выполнена из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.