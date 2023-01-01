Описание

Фоторамка-коллаж для 4 фотографий: одно фото формата 10х15, одно 13х18 и еще два 10х10 см. Снимки обрамлены буквами L O V E, покрытые золотыми блестками, отдельным украшением является алое сердце на веревочке. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита и крепится на поворотных зажимах; стекло прочное, толщиной 1.5 мм.

Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.