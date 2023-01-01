Фоторамка Fotografia "Love" на 4 фото: 10x15 + 13x18 + 2х 10x10 см
Код товара : УТ-00034658
Артикул : FFL - 823
3 390 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
13х18 см
Размер фотографии
10х10 см
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
4 фото
Описание
Фоторамка-коллаж для 4 фотографий: одно фото формата 10х15, одно 13х18 и еще два 10х10 см. Снимки обрамлены буквами L O V E, покрытые золотыми блестками, отдельным украшением является алое сердце на веревочке. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита и крепится на поворотных зажимах; стекло прочное, толщиной 1.5 мм.
Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.