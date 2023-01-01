Фоторамка Fotografia "Love" 10x15 см (FFL-821)
Код товара : УТ-00034656
Артикул : FFL - 821
1 420 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Фигурная фоторамка для фотографии формата 10х15 см. Главным украшением рамки является стеклянная колба с металлическим кулоном в форме сердца. Рамка выполнена из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Фотография крепится металлическим зажимом-прищепкой, стекло у этой модели отсутствует.
Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.