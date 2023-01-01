Описание

Фигурная фоторамка для фотографии формата 10х15 см. Главным украшением рамки является стеклянная колба с металлическим кулоном в форме сердца. Рамка выполнена из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Фотография крепится металлическим зажимом-прищепкой, стекло у этой модели отсутствует.

Дизайн хорошо подходит для романтических и семейных снимков. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.