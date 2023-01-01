Фоторамка Fotografia 10x15 см, Happy Birthday, лама (FFL-816)
Код товара : УТ-00034653
Артикул : FFL - 816
700 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Детская фоторамка Fotografia "Happy Birthday" украсит любой интерьер. Особенностью этой рамки является вырезанная фигурка ламы с украшением в виде разноцветных поролоновых шариков-помпонов и звездочек из золотых блесток. Рамка подходит для фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку. Внешний размер рамки: 25х13 см. Прочное стекло толщиной 1.5 мм, задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.
Дизайн фоторамки хорошо подходит для фотографий первых лет жизни вашего ребенка. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: на рождение ребенка, выписку из роддома, крещение, первый День рождения.