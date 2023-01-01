Фоторамка Fotografia FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
Код товара : УТ-00034631
Артикул : FFL - 803
790 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Розовый
Размер фотографии
10х10 см
Описание
Фигурная фоторамка для новорожденных Fotografia Baby украсит любой интерьер. Рамка подходит для фотографий формата 10х10 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Внешний размер рамки: 28.5х13.5 см. Прочное стекло толщиной 1.5 мм, задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.
Дизайн фоторамки хорошо подходит для первых фотографий вашего ребенка. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: на рождение ребенка, выписку из роддома, крещение, первый День рождения.