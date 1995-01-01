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Фоторамка Fotografia FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая

  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
  • FFL-803, 10x10 см, "Baby", розовая
Код товара:УТ-00034631
Артикул:FFL - 803

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фигурная фоторамка для новорожденных Fotografia Baby украсит любой интерьер. Рамка подходит для фотографий формата 10х10 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Внешний размер рамки: 28.5х13.5 см. Прочное стекло толщиной 1.5 мм, задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.

Дизайн фоторамки хорошо подходит для первых фотографий вашего ребенка. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: на рождение ребенка, выписку из роддома, крещение, первый День рождения.