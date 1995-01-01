Альбом с «магнитными» листами 23 х 28 см для фотографий разных форматов: 9х12, 10х15, 13х18 и даже 15х23 см. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии разных форматов, но часто менять их расположение не рекомендуется: после третьего-четвертого раза пленка может перестать приклеиваться.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.

Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.

Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.

