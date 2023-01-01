Фотоальбом Fotografia магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-830
Код товара : УТ-00030979
Артикул : FA-EBBSA30 - 830
3 300 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Магнитные листы
Материал обложки / страниц
Магнитные листы
Размер фотографии
7.5х10 см
Тип фотоальбома
Магнитный
Тематика
Классика
Количество фотографий
36 фото
Описание
Альбом с «магнитными» листами 29 х 32 см для фотографий разных форматов. В оконце на обложке альбома можно поставить личную фотографию. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии разных форматов, но часто менять их расположение не рекомендуется: после третьего-четвертого раза пленка может перестать приклеиваться.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.