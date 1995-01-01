Фотоальбом Fotografia магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», серебро, FA-EBBSA30-829
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Характеристики
Описание
Альбом с «магнитными» листами 29 х 32 см для фотографий разных форматов. В оконце на обложке альбома можно поставить личную фотографию. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии разных форматов, но часто менять их расположение не рекомендуется: после третьего-четвертого раза пленка может перестать приклеиваться.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.