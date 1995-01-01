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Фотоальбом Fotografia магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824

  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
  • магнитный, 29х32 см, 30 листов, «Классика», FA-EBBSA30-824
Код товара:УТ-00030974
Артикул:FA-EBBSA30 - 824

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с «магнитными» листами 29 х 32 см для фотографий разных форматов. В оконце на обложке альбома можно поставить личную фотографию. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии разных форматов, но часто менять их расположение не рекомендуется: после третьего-четвертого раза пленка может перестать приклеиваться.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.