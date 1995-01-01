Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833

  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
  • 10x15 см 200 фото, книжный переплет, серый, «Крафт», FA-EBBM200-833
Код товара:УТ-00030988
Артикул:FA-EBBM200 - 833

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 200 фотографий 10х15см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. В таком фотоальбоме можно легко разместить все фотографии, подходящие по размеру формата кармашка. Белые бумажные страницы с местами для подписи, по 2 фотографии на странице. Книжный переплет, обложка из текстурированной крафтовой бумаги.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.