Фотоальбом Fotografia 15x21 см 100 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM100/1521-823
Код товара : УТ-00030983
Артикул : FA-EBBM100/1521 - 823
1 590 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 100 фотографий 15х21см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. В таком фотоальбоме можно легко разместить все фотографии, подходящие по размеру формата кармашка. Белые бумажные страницы, по 1 фотографии на странице. Книжный переплет, обложка из искусственной кожи.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.