Фотоальбом Fotografia 15x21 см 100 фото, книжный переплет, «Классика», FA-EBBM100/1521-823
Код товара:УТ-00030983
Артикул:FA-EBBM100/1521 - 823
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)15х20/23 см
Количество фотографий100 фото
Материал обложкиЭко-кожа / винил
Материал страницПластик
ТематикаКлассика
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Альбом с кармашками из прозрачной пленки для хранения 100 фотографий 15х21см. В них фотографии защищены от грязи и пыли, есть возможность со временем поменять фотографии местами. В таком фотоальбоме можно легко разместить все фотографии, подходящие по размеру формата кармашка. Белые бумажные страницы, по 1 фотографии на странице. Книжный переплет, обложка из искусственной кожи.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок и аксессуаров.
Миссия бренда - надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов жизни на долгие годы и в наилучшем виде.
Высокой уровень качества, современные тенденции дизайна и удобство пользования - основные ценности бренда.