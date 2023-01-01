Фоторамка Fotografia для 2 фото 2/21x30 см, FFM-5056/2
Код товара : УТ-00032602
Артикул : FFM - 5056/2
30%
1 890 ₽
1 330 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
21х30 см
Мультирама
Количество фотографий
2 фото
Описание
Металлическая мультирамка серебристого цвета на две фотографии формата А4 (21х30) см. Фоторамка раскладывается на две половинки, как книга, и предназначена для установки на горизонтальную поверхность. Внутренние вставки позволяют использовать их в качестве паспарту для двух фотографий размера 15х20 см.