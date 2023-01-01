Описание

Металлическая мультирамка серебристого цвета на две фотографии формата А4 (21х30) см. Фоторамка раскладывается на две половинки, как книга, и предназначена для установки на горизонтальную поверхность. Внутренние вставки позволяют использовать их в качестве паспарту для двух фотографий размера 15х20 см.