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Фоторамка Fotografia для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)

  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
  • для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
Код товара:УТ-00032601
Артикул:FFM - 5053/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Премиальная металлическая рамка для двух фотографий формата 15х21 (или 10х15 см с паспарту). Поверхность багета глянцевая, зеркальная, стекло органическое (пластик). Задник из плотного листа оргалита. Ножка отсутствует: рамка самостоятельно стоит на ровной поверхности при складывании под небольшим углом.

Фотография устанавливается очень просто: задник полностью выдвигается из пазов профиля, фото укладывается на стекло и задник задвигается обратно. Конструкция обеспечивает прочное прилегание листа к стеклу. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.