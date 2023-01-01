Фоторамка Fotografia для 2 фото 15x21 см, серебристая (FFM-5053/2)
Код товара : УТ-00032601
Артикул : FFM - 5053/2
1 250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 2 недели
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
15х21 см
Мультирама
Количество фотографий
2 фото
Описание
Премиальная металлическая рамка для двух фотографий формата 15х21 (или 10х15 см с паспарту). Поверхность багета глянцевая, зеркальная, стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита. Ножка отсутствует: рамка самостоятельно стоит на ровной поверхности при складывании под небольшим углом.
Фотография устанавливается очень просто: задник полностью выдвигается из пазов профиля, фото укладывается на стекло и задник задвигается обратно. Конструкция обеспечивает прочное прилегание листа к стеклу. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.
Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.