Фоторамка Fotografia для 2 фото 2/10x15 см., паспарту 9x13, золотистая
Код товара : УТ-00043391
Артикул : FFM - 5051/2G
30%
840 ₽
590 ₽
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Гарантия 2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Золотистый
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
2 фото
Описание
Металлическая мультирамка золотистого цвета на две фотографии размером 10х15 см. Фоторамка раскладывается на две половинки, как книга, и предназначена для установки на горизонтальную поверхность. Внутренние вставки позволяют использовать их в качестве паспарту для двух фотографий размера 9х13 см.
Страна - производитель: Китай.