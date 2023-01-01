Фоторамка Fotografia для 2 фото 2/10x15 см, кедр FFW-4181/2
Код товара : УТ-00032748
Артикул : FFW - 4181/2
30%
810 ₽
570 ₽
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2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
2 фото
Описание
Деревянная фоторамка в широком багете орехового цвета размером 20х30 см. Паспарту позволяет разместить две фотографии формата 10х15. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену.
Страна-производитель: Китай