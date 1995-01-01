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Фоторамка Fotografia для 2 фото 2/10x15 см, кедр FFW-4181/2

  • для 2 фото 2/10x15 см, кедр FFW-4181/2
  • для 2 фото 2/10x15 см, кедр FFW-4181/2
  • для 2 фото 2/10x15 см, кедр FFW-4181/2
Код товара:УТ-00032748
Артикул:FFW - 4181/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Деревянная фоторамка в широком багете орехового цвета размером 20х30 см. Паспарту позволяет разместить две фотографии формата 10х15. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену.

Страна-производитель: Китай