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Фоторамка Fotografia для 2 фото 2/10x15 см, кедр FFW-4181/2

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Код товара: УТ-00032748 Артикул: FFW - 4181/2 Код товара: УТ-00032748 Артикул: FFW - 4181/2 Размер фотографии 10х15 см Материал багета Дерево Цвет багета Светло-коричневый Количество фотографий 2 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х15 см Материал багета Дерево Цвет багета Светло-коричневый Мультирама Количество фотографий 2 фото Описание Деревянная фоторамка в широком багете орехового цвета размером 20х30 см. Паспарту позволяет разместить две фотографии формата 10х15. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность, а также два крючка для того, чтоб повесить рамку на стену. Страна-производитель: Китай Видео Наш обзор

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