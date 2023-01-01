Описание

Рамка для 2 фотографий формата 10х15 см. Матовый металлический багет черного цвета, две рамки соединены между собой петлями. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита. Ножка у этой модели отсутствует, она устанавливается в немного согнутом состоянии на стол, полку или любую другую ровную поверхность (только горизонтально).

Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.

Рамка поставляется в белой картонной коробке, обернутая в бумагу и слой пупырчатой пленки.