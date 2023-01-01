Фоторамка Fotografia для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
Код товара : УТ-00063392
Артикул : FFM - 5561/2
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Чёрный
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
2 фото
Описание
Рамка для 2 фотографий формата 10х15 см. Матовый металлический багет черного цвета, две рамки соединены между собой петлями. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита. Ножка у этой модели отсутствует, она устанавливается в немного согнутом состоянии на стол, полку или любую другую ровную поверхность (только горизонтально).
Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.
Рамка поставляется в белой картонной коробке, обернутая в бумагу и слой пупырчатой пленки.