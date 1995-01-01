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Фоторамка Fotografia для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2

  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
  • для 2 фото 10x15 см, черная, FFM-5561/2
Код товара:УТ-00063392
Артикул:FFM - 5561/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для 2 фотографий формата 10х15 см. Матовый металлический багет черного цвета, две рамки соединены между собой петлями. Стекло органическое (пластик), задник выполнен из плотного листа оргалита. Ножка у этой модели отсутствует, она устанавливается в немного согнутом состоянии на стол, полку или любую другую ровную поверхность (только горизонтально).

Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.

Рамка поставляется в белой картонной коробке, обернутая в бумагу и слой пупырчатой пленки.