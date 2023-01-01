Мультирамка Fotografia для 13 фото, детская, голубая (FFM-533/13)
Код товара : УТ-00032644
Артикул : FFM - 533/13
1 250 ₽
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Характеристики
Описание
Голубая металлическая фоторамка для 12 маленьких фотографий 4,5х5 см и одной большой 8х8 см. Сзади имеется ножка-подставка для размещения на столе, полке или любой другой ровной поверхности. Рамка предназначена для фотографий первого года жизни ребенка: рождение, по 1 снимку на каждый месяц и крупное фото на первый день рождения. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с отделкой бархатной тканью. Имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность, а также крепление для подвеса на стену.
Фотографии устанавливаются очень просто: задник выдвигается, снимок укладывается на стекло, и задник задвигается обратно по пазам в профиле, плотно прижимая фото к поверхности стекла. Данная рамка подходит только для горизонтального размещения. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.