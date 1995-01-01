Голубая металлическая фоторамка для 12 маленьких фотографий 4,5х5 см и одной большой 8х8 см. Сзади имеется ножка-подставка для размещения на столе, полке или любой другой ровной поверхности. Рамка предназначена для фотографий первого года жизни ребенка: рождение, по 1 снимку на каждый месяц и крупное фото на первый день рождения. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с отделкой бархатной тканью. Имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность, а также крепление для подвеса на стену.

Фотографии устанавливаются очень просто: задник выдвигается, снимок укладывается на стекло, и задник задвигается обратно по пазам в профиле, плотно прижимая фото к поверхности стекла. Данная рамка подходит только для горизонтального размещения. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.