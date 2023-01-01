Мультирамка Fotografia для 13 фото, детская, розовая (FFM-534/13)
Код товара : УТ-00032645
Артикул : FFM - 534/13
1 250 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Розовый
Размер фотографии
8х8 см
Размер фотографии
4,5х5 см
Мультирама
Количество фотографий
13 фото
Описание
Розовая металлическая фоторамка для 12 маленьких фотографий 4,5х5 см и одной большой 8х8 см. Сзади имеется ножка-подставка для размещения на горизонтальной поверхности. Рамка предназначена для фотографий первого года жизни ребенка: рождение, по 1 снимку на каждый месяц и крупное фото на первый день рождения. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с отделкой бархатной тканью. Имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность, а также крепление для подвеса на стену.
Фотографии устанавливаются очень просто: задник выдвигается, снимок укладывается на стекло, и задник задвигается обратно по пазам в профиле, плотно прижимая фото к поверхности стекла. Данная рамка подходит только для горизонтального размещения. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.