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Мультирамка Fotografia на 6 фото FFC-1032 кремовая

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Код товара: УТ-00028127 Артикул: FFC - 1032 Код товара: УТ-00028127 Артикул: FFC - 1032 Размер фотографии 9х13 см, 13х18 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Светло-коричневый Количество фотографий 6 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 9х13 см, 13х18 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Светло-коричневый Мультирама Количество фотографий 6 фото Описание Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий: 3 фотографии 9х13 см, 3 фотографии 13 х 18 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. Для безопасной транспортировки упакована в картонную коробку. Видео Наш обзор

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