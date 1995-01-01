Мультирамка Fotografia на 6 фото FFC-1032 кремовая
Код товара:УТ-00028127
Артикул:FFC - 1032
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии9х13 см, 13х18 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаСветло-коричневый
Количество фотографий6 фото
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий: 3 фотографии 9х13 см, 3 фотографии 13 х 18 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. Для безопасной транспортировки упакована в картонную коробку.