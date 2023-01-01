Мультирамка Fotografia на 6 фото FFC-1032 кремовая
Код товара : УТ-00028127
Артикул : FFC - 1032
1 420 ₽
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гарантия 2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
9х13 см
Размер фотографии
13х18 см
Мультирама
Количество фотографий
6 фото
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий: 3 фотографии 9х13 см, 3 фотографии 13 х 18 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. Для безопасной транспортировки упакована в картонную коробку.