Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий: 3 фотографии 9х13 см, 3 фотографии 13 х 18 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. Для безопасной транспортировки упакована в картонную коробку.