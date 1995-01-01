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    Фоторамка Fotografia 50x70 см, белая

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    Код товара : УТ-00021907

    Артикул : FFP - 3212

    • 50x70 см, белая
    • 50x70 см, белая
    • 50x70 см, белая

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    30%

    1 990 ₽

    1 400 ₽

    Гарантия 2 недели

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Рамка для фотографии формата 50х70 см. При использовании паспарту рекомендуемый размер изображения 30х45 см (паспарту в комплекте не поставляется). Материал багета – пластик (PVC): обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм). Задник выполнен из плотного листа оргалита, на нем располагаются петли для настенного крепления: на крючок, гвоздь или нить (леску). Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Помимо фотографий в рамке можно разместить плакаты, репродукции и так далее.

    Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых металлических крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов. Углы рамки в упаковке защищены с помощью картонных уголков. 

    Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.